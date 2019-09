Alex Morgan, altro tackle duro su Cristiano Ronaldo: «N.1 da giocatore, ma non come uomo»

Lunedì 9 Settembre 2019, 19:51

Non si placano le critiche dicontroLa calciatrice, che a luglio ha vinto il Mondiale con gli Usa, aveva attaccato CR7 condividendo sui social un articolo che lo etichettava come "icona della corruzione nello sport". Ora, in vista deiin programma il 23 settembre a Milano, Morgan ha dichiarato: «Non lo tratterò diversamente rispetto agli altri che incontrerò - spiega a Sports Illustrated - Nel mondo di oggi spesso le donne prendono la parola, è importante supportarle. In molti oggi si chiedono chi abbia ragione e chi no. Guardando alla storia di Ronaldo (il riferimento è alle accuse di stupro, ndr), ci sono troppe prove per poterla coprire. Credo che alla fine il denaro aiuti sempre in queste situazioni. Le accuse sono state archiviate e Cristiano è tornato a giocare. Non voglio dire che non sia uno dei migliori al mondo, ma il suo lavoro non ha niente a che vedere con ciò che è come uomo o che può aver fatto».