Coronavirus, Steven Zhang dona 100mila euro al Sacco: «Dal Pino? Non ho usato parole dure»

, presidente cinese dell', ha deciso di donareal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'di Milano, diretto dal prof.Massimo Galli. Il patron nerazzurro, però, non ne vuole sapere di gettare acqua sul fuoco dopo il duro attacco alla Lega Serie A e al presidente,: «Non ho usato parole pesanti, anzi, sono state fin troppo leggere».«L'Inter - spiega- ha un legame indissolubile con la città di Milano ed è orgogliosa della dedizione con cui tutto il personale del Ospedale Sacco sta facendo fronte alla eccezionalità della situazione. Fin dall'avvio dell'emergenza Coronavirus abbiamo seguito con particolare attenzione e apprensione l'evoluzione della situazione, sia come club sia come azionista, rimarcando in tutte le sedi come l'unica priorità fossero la salute pubblica e la sicurezza. È per questo motivo chesente il dovere di sostenere l'Ospedale Sacco», conclude il presidente del club.La donazione, nelle intenzioni dell'e del suo presidente, è funzionale a sostenere le attività di ricerca, fiore all'occhiello del Dipartimento, una «struttura di eccellenza» che si è distinta per aver identificato i primi tre genomi completi ottenuti dagli isolati italiani dicircolanti in Lombardia. Il lavoro è stato svolto dal gruppo di Università Statale di Milano e Ospedale Sacco, coordinato dai docenti del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Università Statale Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli, lo stesso team che ha portato a termine l'isolamento dei tre ceppi diattualmente circolanti nell'area di Codogno. L'analisi in corso di ulteriori genomi consentirà di ottenere stime più precise sull'ingresso del virus in Italia e sulle possibili vie di diffusione.Le polemiche per i continui rinvii delle partite di campionato, tuttavia, sembrano destinate a non spegnersi., che spiega di voler dare la priorità alla salute pubblica e alla tutela di atleti e dipendenti, non si pente dell'attacco a, pubblicato in una 'storia' di Instagram due giorni fa. «, la priorità deve essere la salute pubblica e le misure di contenimento adottate in Cina lo dimostrano. Posticipare di un solo giorno la partita con la Juve era moralmente sbagliato, di fronte all'emergenza non possono esserci compromessi. Non sono preoccupato del fatto che le partite a porte chiuse possano influenzare le prestazioni della squadra», ha spiegato il presidente dell'Inter in un'intervista al Financial Times.