Cori antisemiti nel derby di Milano e a Firenze: aperta un'indagine

di Massimo Sarti

La Procura Federale ha aperto un’inchiesta sui cori antisemiti partiti da uno spicchio della Curva Nord interista sabato durante il derby con il Milan. Espressioni che non sono sfuggite ai social: un video pubblicato infatti dall’account twitter “Storie Silenti” vede infatti un gruppo di sostenitori nerazzurri, prima dell’inizio della partita, intonare nei confronti dei supporter rossoneri, il coro: «I campioni dell’Italia sono ebrei». Certo, si tratta di una minoranza del tifo della Beneamata, che però non ha certo capito i valori dello sport. L’Inter ha ribadito i suo no ad ogni forma di razzismo, stigmatizzando e prendendo le distanze dall’accaduto. Lo ha fatto con un post pubblicato sui propri profili social, a rilanciare la propria campagna “BUU” contro ogni tipo di razzismo: «Siamo Fratelli del Mondo dal 1908. È un impegno che ci siamo presi da sempre. È nella nostra storia, è la nostra indole. Brothers Universally United, no alle discriminazioni», ha scritto il club nerazzurro sui propri account ufficiali. Il Milan, dal canto suo, si è limitato a scrivere «che tristezza» su twitter, oltre però a segnalare il caso alla Procura di Milano.



Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA