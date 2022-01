Il Sassuolo batte il Cagliari 1-0 e si regala la Juve nei quarti

Sarà il Sassuolo a sfidare la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia: è la prima volta nella sua storia che il club emiliano va cos' avanti nel torneo e lo fa grazie alla rete di Harroui, centrocampista al suo primo anno in Italia. Il Cagliari, in formazione molto rimaneggiata, è rimasto comunque sempre in partita uscendo a testa alta dal confronto nonostante le tante assenze, e non solo per esigenze di turn over. Quindici addirittura quelle nelle file del Cagliari, costringendo così Mazzarri a schierare diversi giovani tra i quali Ladinetti, Gagliano, Obert, Kourfalidis. Nel Sassuolo non c'è Berardi, fuori per Covid, ma già negativizzato e quindi pronto a rientrare nel weekend di campionato. Dionisi schiera davanti tre potenziali titolari, Scamacca con Defrel, Raspadori e Kyriakoupolos a supporto. In mezzo torna Magnanelli mentre debutta da titolare il brasiliano Ruan Tressoldi. Già al 4' primo squillo sassolese con Raspadori che impegna Radunovic. Risponde il Cagliari al 17' con Zappa che mette in mezzo, il colpo di testa di Dalbert manda la palla poco lontana dal palo. Un minuto dopo il vantaggio del Sassuolo: cross dalla destra di Rogerio, di prima intenzione con il piatto Harroui anticipa tutti e firma la sua prima rete, che si rivelerà decisiva.

Il Sassuolo dà l'impressione di volere controllare la partita e lo fa con discreta autorevolezza senza correre particolari rischi. Non aggancia Pavoletti l'assist di Zappa al 34', sfiora il raddoppio Raspadori che sfrutta un rimpallo per impegnare Radunovic. Insiste la squadra di casa al 39' con Scamacca la cui conclusione finisce out di pochissimo. Ad inizio ripresa intervento di Pegolo provvidenziale. Al 3' gol annullato agli isolani di Dalbert in evidente posizione di fuori gioco. Molto attivo Scamacca, al 7' lo serve Lopez da poco entrato al posto di Magnanelli, il colpo di testa dell'attaccante impegna Radunovic. Non è fortunato il Cagliari al 16': sul cross dalla destra di Nandez, in spaccata Pavoletti batte Pegolo e va ad esultare. Rivista al Var l'azione, è evidente il fuori gioco di Nandez e l'arbitro può solo annullare il gol del pareggio. Non succede più niente fino alla fine, il Cagliari ci prova timidamente, la difesa del Sassuolo fa buona guardia e si regala

i quarti di finale con la Juve.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Gennaio 2022, 20:54

