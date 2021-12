“Calciomercato - L’Originale” su Sky: dal 3 gennaio tornano Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna

Con il nuovo anno Sky torna a parlare di calciomercato. A raccontare tutte e novità dal mondo del pallone arriva il 3 gennaio 2022 il programma “Calciomercato - L’Originale”, con il trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, e in streaming su NOW.

"Calciomercato – L'Originale", in onda dal 3 gennaio dal lunedì al venerdì alle ore 23:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, e in streaming su NOW

“Calciomercato - L’Originale” torna su Sky

Il calciomercato invernale raccontato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) a “Calciomercato - L’Originale”, in onda dal 3 al 31 gennaio dal lunedì al venerdì alle ore 23:00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, e in streaming su NOW.

Lo studio scenografico, come nelle precedenti occasioni, ricalcherà l’ambiente tipico dei paesaggi invernali, con una baita a fare da sfondo alle puntate e una postazione inedita che accoglierà la figura del “grande saggio”, un ospite speciale che insieme ad Alessandro Bonan approfondirà i temi più caldi della giornata.

Tanti i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, per svelare tutti i retroscena delle trattative in corso, annunciate e approfondite in studio da Gianluca Di Marzio. Senza dimenticare Fayna, sempre pronto ad incuriosire il pubblico con le notizie più divertenti dal mondo dei social e del web. Tanti gli ospiti del mondo del calcio e dello sport che si avvicenderanno in studio, con la conferma di Walter Zenga tra i più assidui frequentatori del programma. Tra le novità, la presenza della deejay Giulia Salvi, che sarà voce narrante di alcune tra le storie più appassionanti del calciomercato.

“Fammi un gol” è la sigla di “Calciomercato - L’Originale”, ambientata a Venezia e con protagonista la calciatrice Agata Isabella Centasso. In questa nuova trama, come sempre scritta e interpretata da Alessandro Bonan, il conduttore-cantautore canta l’amore e la passione del tifoso nei confronti del momento più alto della partita: il gol.

