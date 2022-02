Greenwood nella bufera, il Manchester United ai tifosi: «Se avete la sua maglia potete cambiarla gratis»

Dopo le pesanti accuse di vilenze ai danni della fidanzata e l'arresto di Mason Greenwood, il Manchester United ha deciso di prendere immediatamente posizione ed agire sia nei contronti del proprio tesserato che per non danneggiare la propria indagine. L'attaccante è infatti stato sospeso fin dalle immediate ore successive allo scoppio del caso e i Red Devils hanno ora confermato che i propri tifosi potranno scambiare gratuitamente la maglietta del loro numero 11 con quella di un altro giocatore. Tutta la merce che lo riguarda è stata immediatamente ritirata sia dal sito web che dagli store griffati United.

Arrestato Mason Greenwood: botte alla fidanzata. Le immagini choc: «Ecco cosa mi ha fatto»

Anche gli sponsor sono corsi ai ripari: Nike ha sospeso il contratto con Greenwood mentre TeamViewer ha affermato che stanno "monitorando da vicino gli sviluppi". Cadbury, partner ufficiale del Manchester, non lo farà partecipare ad alcuna iniziativa di marketing. Greenwood era stato arrestato domenica, dopo che la fidanzata aveva pubblicato immagini e audio sui social dove era ritratta sanguinante e con dei lividi sul proprio corpo: le accuse mosse nei confronti del compagno sono state quelle di violenza sessuale, aggressione e minacce di morte. Il calciatore ha trascorso tre notti in cella ed è stato rilasciato su cauzione. Attualmente si trova nella propria villa nel Cheshire, controllato dalla polizia in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA