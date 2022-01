Serie A, il Covid non ferma il calcio. Ma è caos: sempre più positivi, i match a rischio

La variante Omicron è piombata nella vita di ognuno di noi senza guardare nessuno in faccia. E anche nel mondo del calcio tornano dubbi e incertezze su come potranno svolgersi le prossime giornate di Serie A. Il numero dei casi di positività al Covid cresce di giorno in giorno, complici i viaggi in giro per il mondo, durante la sosta natalizia, ai quali i calciatori non hanno voluto rinunciare.

Nonostante le notizie dei calciatori positivi aumentino di giorno in giorno, ormai, la linea della Lega Serie A è chiara: i calendari sono troppo fitti per ricorrere a partite rinviate o sospensioni del calendario. Nessuna sospensione, dunque, e le squadre scenderanno in campo regolarmente il 6 gennaio, come da programma, per la prima giornata del girone di ritorno.

Ma. Esiste un grosso «ma» che aleggia sul campionato italiano. Le Asl potranno intervenire e impedire alle squadre di partire verso la trasferta designata in caso di focolaio accertato. Di fronte a un focolaio, infatti, vieteranno alle squadre di scendere in campo.

E in quest'ottica a rischiare che gli arbitri non fischino l'inizio del match sono già 4 squadre. La prima partita a rischio è Salernitana-Venezia. I campani sono già stati fermati nell'ultima partita del 2021, quando avrebbero dovuto scendere sul campo dell'Udinese, ma l'Asl li ha bloccati. Ad oggi i positivi in casa Salernitana sono ben 11 e difficilmente, giovedì 6 gennaio, lo stadio Arechi aprirà i cancelli.

La seconda partita a rischio è quella fra Spezia ed Hellas Verona. Di oggi la notizia che in casa gialloblu sono 10 i positivi (8 calciatori e 2 persone dello staff). Anche in questo caso sembra improbabile che i veneti lascino Verona per dirigersi al Picco di La Spezia.

Le squadre devono, poi, affrontare la questione dei giocatori in rosa no-vax, che in Serie A sono 25-28. Dal 10 gennaio, quando entrerà in vigore in decreto del Governo, non potranno scendere in campo.

La Serie A, dunque, spinge per giocare, ma i calciatori assenti per i primi incontri del 2022 sono più di 60 e probabilmente nei prossimi giorni saranno ancora di più. Il calcio italiano rischia di ripiombare nel caos più assoluto e a farne le spese saranno sicuramente lo spettacolo e gli appassionati.

