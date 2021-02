Benevento-Roma, dove vederla in diretta tv e in streaming

Sarà dominio del colore giallorosso allo stadio "Vigorito" tra Benevento e Roma, penultima sfida in ordine cronologico nel programma della quarta di ritorno in serie A. Non è facile, sul piano dei risultati, il momento della squadra allenata da Filippo inzaghi, all'asciutto di successi da sei turni dopo aver vinto tre delle precedenti quattro gare. Sanniti alla ricerca di punti salvezza contro una Roma a caccia invece di un'affermazione per rafforzare in chiave Champions il proprio terzo posto. I ragazzi di Paulo Fonseca sono reduci dalle vittorie sull'Udinese in campionato e sul Braga in Europa League. Il match potra essere visto in diretta, sia in tv, sia in streaming.

BENEVENTO-ROMA, DOVE VEDERLA IN TELEVISIONE

Benevento-Roma sarà il posticipo della domenica sera con fischio d'inizio alle 20,45, arbitro il signor Pairetto della sezione di Nichelino (Torino). La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre) e Sky Sport 251 (satelllite). La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, il commento tecnico a Lorenzo Minotti. Da bordocampo, poi, ci saranno gli interventi di Paolo Assogna e Francesco Modugno. La partita sarà lanciata dalle 20 da "Sky Calcio Show": in studio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni. Il risultato di Benevento-Roma sarà poi analizzato (con interviste ai protagonisti) all'interno del consueto appuntamento domenicale con "Sky Calcio Club", condotto da Fabio Caressa con la partecipazione di Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Stefano De Grandis e Dalila Setti.

BENEVENTO-ROMA IN DIRETTA STREAMING

I tifosi e gli appassionati che non riuscissero a vedere la partita in tv potranno comunque assistere a Benevento-Roma in streaming, tramite la piattaforma SkyGo (usufruibile da pc, smartphone e tablet, anche in HD) per vedere in mobilità (sempre su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251) le partite di serie A, in presenza di una valida connessione a internet. Il match del "Vigorito" sarà disponibile in diretta streaming pure su NowTv.

