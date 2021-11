Il Bayern Monaco taglia gli stipendi ai cinque giocatori no-vax. Ecco chi sono

Fabrizio Ponciroli

Niente sconti ai non vaccinati. Il Bayern Monaco, il club più vincente (e seguito) della Bundesliga, ha deciso di adottare delle misure eccezionali nei confronti dei giocatori non vaccinati presenti in rosa, ovvero Kimmich, Musiala, Gnabry, Choupo-Moting e Cuisance. In caso di positività al Covid o di quarantena, i cinque che hanno rifiutato di vaccinarsi non verranno pagati.

Di fatto, una vera e propria sospensione dello stipendio per «ingiustificata assenza dal lavoro». Kimmick, al momento, è colui che sta pagando maggiormente la sua decisione di non vaccinarsi. Il 26enne jolly dei bavaresi, nonché nazionale tedesco, è già alla seconda quarantena preventiva con un mancato introito personale che ha già superato i 700 mila euro (lordi).

La Bild parla di Corona-Caos, evidenziando i malumori all'interno del gruppo con la possibilità che ai cinque non vaccinati venga anche imposto anche di non allenarsi con il resto del gruppo per preservarne l'integrità e, probabilmente, evitare ulteriori tensioni.

La Germania, alle prese con una nuova ondata del Covid-19, sta cercando ogni misura possibile per limitare i danni. Il Bayern Monaco ha deciso di non fare prigionieri: «Dobbiamo provare a tirare fuori il meglio da questi problemi. È vero, non c'è vaccinazione obbligatoria. Il consiglio del club e il mio personale è che dovremmo vaccinarci tutti perché è l'unica via d'uscita dalla pandemia», le parole di Salihamidzic, ex giocatore visto anche alla Juventus e attualmente direttore sportivo del club biancorosso.

Non un caso isolato quello in seno al Bayern. Nell'Nba, tiene banco, da settimane, il caso Irving. L'All Star è stata messa fuori rosa dai Brooklyn Nets per aver deciso di non vaccinarsi (avrebbe potuto, con le attuali leggi americane, disputare le partite in trasferta). Una sospensione che potrebbe portare anche ad una trade sul mercato. Insomma, la posizione dei non vaccinati è al centro di mille discussioni anche nel mondo dello sport.

Martedì 23 Novembre 2021, 08:14

