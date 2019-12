Valverde: «Messi determinante, ma deve riposare»

«Messi è un giocatore determinante ma il nostro obiettivo domani non cambia: vogliamo vincere contro l'Inter. Messi ha bisogno di riposare, arriviamo da partite importanti e ne abbiamo ancora altre importanti da giocare. Mi aspetto la miglior Inter, all'andata hanno fatto una grande partita, è stato difficile. Siamo già qualificati ma resta una partita di grande valore, l'anno scorso non abbiamo vinto a San Siro, speriamo di farlo quest'anno». Ernesto Valverde, in conferenza, spiega con con o senza Messi, lasciato a riposo e non convocato, la voglia di vincere del Barcellona non cambia. Il tecnico conferma di osservare da vicino Lautaro Martinez: «È un grande giocatore, rapido e potente, sta facendo una grande stagione. Ma non parlo di non chi non gioca al Barcellona. Paragonarlo a Suarez è però difficile, sono giocatori diversi anche se entrambi attaccanti». Lunedì 9 Dicembre 2019, 20:33







