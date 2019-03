Arbitro chiede l'aiuto del Var ma la sala è vuota: caos in campionato

The VAR room in the game between Real Madrid and Real Valladolid... 😂 pic.twitter.com/s5gRHm1JWQ — Omar 🎙️ (@Blaugranagram) March 10, 2019

In Italia siamo abituati a vedere le immagini del, la tecnologia che permette di rivedere le azioni più controverse delle partite del campionato di calcio. E molte altre nazioni hanno seguito il nostro esempio, e si sono dotate di sale Var integrando questa tecnologia all'interno dei loro campionati di calcio. L'esempio di oggi è la, il massimo campionato professionistico, dove però l'uso della tecnologia si è riempito di mistero.Durante la partita fra, valido per la 27° giornata di campionato infatti l'arbitro ha chiesto al Var di rivedere le immagini. Ma la regia ha inquadrato la sala, come da prassi per il campionato spagnolo, ed ecco la sorpresa: in diretta viene trasmessa in diretta unae con gli schermi addirittura spenti. Sembrerebbe quindi che la tecnologia, richiamata in causa più volte durante la partita, non fosse stata minimamente usata. Il tutto a sfavore dei padroni di casa, che hanno visto annullarsi due goal per fuorigioco.Il Valladolid infatti, dopo aver sbagliato un calcio di rigore al 12° con Ruben Alcaraz, è passato in vantaggio al 14° con Sergio Guardiola: ma proprio gli arbitri al Var (o chi per loro, a questo punto!) hanno annullato la rete per offside. 5 minuti dopo stessa situazione: goal di Sergio Guardiola e nuovo intervento tecnologico, che annulla il possibile vantaggio contro il Real Madrid, poi impostosi per 1-4 in casa dei biancoviola. Sui social l'ironia dilaga: da «VARrangiate» a «Da Var a Bar è un attimo», fino ad accusare gli arbitri di essere... «I furbetti del cartellino».