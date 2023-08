L'atleta più sexy al mondo sfida Haaland: «Sei pronto?». Alica Schmidt ha già battuto Hummels

di Redazione web

Alica Schmidt è stata nominata "l'atleta più sexy al mondo", ma oltre i lunghi capelli biondi e gli occhi color ghiaccio c'è molto di più. Lo dimostra ogni volta che calca la pista di atletica leggera. Due medaglie europee junior nella staffetta 4×400, nella lista Forbes 30 Under 30 e anche modella, Alica è sulla cresta dell'onda ed è pronta a sfidare chiunque per dimostrare quanto il suo sport, atletica leggera, sia «lo sport più bello del mondo».

La giovane atleta, campionessa europea, durante una delle ultime gare di staffetta mista, dopo essere arrivata in finale, ha guardato dritto in telecamera e ha lanciato un guanto di sfida molto inatteso. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Alica contro Erling, la sfida

Alica Schmidt non ha puara di affrontare gli atleti più forti al mondo, anche quando si tratta di Erling Haaland. La campionessa di atletica ha sfidato il calciatore del Manchester City. «Allora, Erling Haaland, se sei pronto per correre, ne sarei felice. Vediamo chi è più veloce!», ha detto la bellissima Alica, dopo essersi qualificata per la finale con la sua squadra tedesca ai Campionati del mondo di corsa a Budapest.

Il suo record sui 400 metri è di 55 secondi, ma Alica Schmidt ha poi affermato che sui 200 metri per lei sarebbe molto difficile competere con il norvegese.

La sfida contro Matz Hummels

Alica Schmidt non ha paura delle sfide e ha tanta voglia di vincerle. Solo qualche anno fa competè contro il campione del Mondo nel 2014 e difensore centrale del Borussia Dortmund, Matz Hummels. Il calciatore, a fine corsa, si era accasciato sulla pista, senza fiato, mentre l'atleta era ancora in gran forma, pronta a continuare la corsa.

Cosa deciderà di fare Erling Haaland? Accetterà la sfida?

