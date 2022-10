Il segreto di Haaland? La dieta estrema da 6mila calorie: «Mangia pezzi di cuore e fegato»

Erling Haaland è sicuramente il calciatore del momento. Il gigante norvegese di 22 anni, in forza al Manchester City, continua a battere record su record. E tutti si chiedono quale sia il suo segreto per un fiuto del gol fuori dal comune. Ma Halaand non è solo un rifinitore letale, ha anche uno strapotere fisico. Merito di una dieta estrema che lo stesso calciatore racconta in un documentario su YouTube.

Alimentazione estrema

Erling Haaland ha tutte le caratteristiche di un predestinato. Tutto anche grazie ad una fisico impressionante, elastico e potente, che gli permette di rendere al top e di esprimersi nel migliore dei modi. Merito di madre natura sì, ma anche del duro lavoro che ogni giorno svolge in campo e soprattutto fuori. Oltre agli allenamenti, infatti, c'è anche un attenzione all'alimentazione e allo stile di vita maniacale.

I numeri record

Erling Haaland da inizio stagione ha già realizzato 20 gol in 13 partite con il Manchester City e la sua squadra è ancora imbattuta. L’impatto del norvegese sul nuovo club è stato da subito mostruoso. Tanto che da lui i tifosi ormai si aspettano più di una rete a partita, ogni volta che Pep Guardiola lo schiera in campo. L’attaccante, di questo passo, potrebbe distruggere tutti i record del calcio inglese e magari anche quelli della più prestigiosa competizione europea. In Champions League ha già lasciato il segno 5 volte e la speranza dei Citizens è che sia proprio lui l’arma letale per raggiungere quella coppa soltanto sfiorata nella storia recente. Ma a far discutere, adesso, ci pensa un documentario dal titolo «Haaland: The Big Decision» dove, tra le altre cose, spiega per filo e per segno la sua dieta che gli ha permesso di ingrossare muscolarmente senza appesantirsi.

La sua dieta

Erling Haaland, nel documentario pubblicato su YouTube, stimolato dall'intervistatore, si lascia andare anche a retroscena sulla sua dieta. Il suo fabbisogno giornaliero, che prevede la bellezza di circa 6mila calorie. Per arrivare al necessario, Haaland fa ricorso non solo a pollo, pasta, pesce, verdure senza olio e sale, ma anche ad altro ma anche a pezzi di cuore e fegato di mucca. Quando il suo interlocutore gli ha mostrato i contenuti del suo frigo, il calciatore ha rivelato: «Voi non mangiate queste cose, ma io mi preoccupo di prendermi cura del mio corpo. Penso che mangiare cibo di qualità che sia il più locale possibile, è la cosa più importante. La gente dice che la carne fa male, ma quale? La carne che prendi in giro? O la mucca locale che mangia erba proprio qui vicino? Io mangio il cuore e il fegato». E probabilmente, adesso, in molti seguiranno il suo consiglio...

