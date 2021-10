La Roma tira un sospiro di sollievo: per Abraham "solo" un forte trauma contusivo

Un grande sospiro di sollievo. A quattro giorni da Juve-Roma in casa giallorossa ha tenuto banco il caso Abraham che ha vissuto pochi minuti fa il lieto fine. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. Niente lesioni, niente distorsioni gravi.

Tammy era entrato al 76' di Inghilterra-Ungheria ma la sua partita era durata solo pochi minuti. Al 93' era stato costretto a lasciare il campo zoppicando per una forte distorsione alla caviglia destra che ha fatto imprecare mezza Roma. La stessa che era ceduta due volte ai tempi del Chelsea.

CON LA JUVE? - Abraham era atteso a Villa Stuart per le 16 ma sull’aereo proveniente da Londra non c’era. Si è sottoposto agli esami alla caviglia destra solo alle 21. Sta di fatto che il club giallorosso ha dovuto rimandare gli esami strumentali nella notte aumento lo stato d’ansia svanito alle 22.

Il bomber al suo arrivo (intorno alle 20,45) a Fiumicino ha rassicurato sorridente: “Sto bene, penso di farcela per la Juve”. Ma le voci su interessamento dei legamenti impazzavano come accade in questi casi. Gli esami notturni hanno scongiurato anche la distorsione. Ora Abraham dovrà restare a riposo un paio di giorni, ma contro la Juve potrebbe stringere i denti.

