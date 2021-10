X Factor 2021, diretta dei Live: ​Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika pronti alla sfida. Dopo sei settimane di selezioni tesissime, ora la musica si fa dal vivo, sul palco di X Factor 2021. Nessuna categoria, 12 concorrenti in totale. A condurre lo show Ludovico Tersigni. La cronaca minuto per minuto su Leggo.it.

X FACTOR 2021, PRIMA PUNTATA DEI LIVE SU LEGGO.IT

21.58 Hell Raton: «Mi sono immaginato come sarebbe stato il tuo mondo e no sono rimasto deluso. Sei nata per palcoscenico, sei nel posto giusto». Manuel Agnelli: «Sei con il giudice giusto, televisivo ma più internazionale, vederti ballare è un trappolone perchè così giovane intenerisci ed è difficile criticarti». Emma: «Tu es formidable! E' straordinario vedere una ragazza così giovane con questo controllo. Sei una piccola pop star». Mika: «Sì porti questo aspetto internazionale ma sei deliziosamente incosciente, manteniamo tutto questo».

21.52 E' il turno di Nika Paris: 16enne di origini bulgare trasferitasi a Milano per cantare

21.43 Manuel «Complimenti a Manuelito e al suo team perchè hanno fatto un bel lavoro, ti ha svecchiato». Emma «Non hai solo una bella voce, ma un progetto e sai già come vuoi farlo». Mika Sei super rassicurante sul palco e qusta cosa qui o ce l'hai non ce l'hai». Hell Raton «Sono felice che i giudi abbiano notato il lavoro fatto. Edo è un produttore che mette a disposizione la sua arte, noi non abbiamo fatto altro che farlo uscire dalla sua cameretta e portarlo qui sul palco».

21.38 Ora è il turno di Edoardo Spinsante in arte Baltimora

21.37 Hell raton: «Oltre ad essere uniti siete anche coraggiosi. Bravi». Manuel Agnelli «Grazie ai miei colleghi per aver notato questo cambiamento»

21.35 Il giudizio di Emma: «Una bellissima performance, si vede il lavoro fatto fino ad oggi». Mika: «Io mi ricordo di voi, ma non così. Mario (il frontman ndr), non i ricordo fossi così figo»

21.29 Ad aprire la gara la band di Manuel Agnelli: I Bengala Fire: band formata da giovani tra i 23 e i 28 anni provenienti da Treviso



21.26 Ludovico Tersigni spiega il regolamento e soprattutto l'assenza di categorie. Giovedì prossimo la prima eliminazione

21.24 Mika: «Quello che abbiamo visto ieri non è l'Italia che io amo, soprattutto non è quella che miha accolto e difeso in questi ultimi anni, ma sono sicuro che lì fuori c'è quella Italia pronta ad accogliere tutti e io in quella voglio credere ancora»

21.23 Emma «Sono molto dispiaciuta perchè non possiamo festeggiare un passo avanti. Le immagini del Senato, l'esultanza da stadio dopo aver bloccato il Ddl Zan è stato imbarazzante. Credo di parlare a nome di tutti, non solo dei miei colleghi ma di tutta la produzione che si è sempre»

21.22 Ludovico Tersigni carichissimo, presenta i giudici «Che spettacolo! Vi accompagneremo per i prossimi sette giovedì fino alla finale»

21.20 Si parte. Su Twitter l'in bocca al lupo di Alessando Cattelan

21.15 Prima puntata dei Live, video intro con 12 cantanti che bussano per entrare

Da questa sera, su Sky e in streaming su NOW, al via i Live dello show di Sky prodotto da Fremantle, che si presenta ai blocchi di partenza. Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika - confermatissimi in blocco per la seconda stagione - la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.



A condurre lo show Ludovico Tersigni, attore tra i più interessanti della scena cinematografica contemporanea e grande appassionato di musica, che arriva giovedì alla sua prima diretta televisiva. Dopo aver accompagnato i giudici nelle prime fasi, Ludovico sarà al fianco dei giovani artisti esordienti con cui in questi mesi ha instaurato un legame di complicità.

X FACTOR 2021 - LA SQUADRA DI HELL RATON PER I LIVE

Karakaz: band formata da musicisti tra i 21 e i 29 anni sparsi tra Milano, Bassano del Grappa, Ala (Trento) e Ventimiglia

Versailles: 24enne di Venosa (Potenza)

Edoardo Spinsante : 20enne di Ancona

X FACTOR 2021 - LA SQUADRA DI MIKA PER I LIVE

Westfalia: band composta da ragazzi tra i 27 e i 32 anni provenienti da Bologna, Milano e Porto Mantovan

Nika Paris: 16enne di origini bulgare trasferitasi a Milano per cantare (sognando il palco di X Factor)

Fellow: 21 anni, di Torino

X FACTOR 2021 - LA SQUADRA DI MANUEL AGNELLI PER I LIVE

Bengala Fire: band formata da giovani tra i 23 e i 28 anni provenienti da Treviso

Erio: 35 anni, di Ponsacco (Pisa)

Mutonia: band composta da ragazzi tra i 25 e i 28 anni, di Ceprano e Cerveteri, rispettivamente in provincia di Frosinone e Roma

X FACTOR 2021 - LA SQUADRA DI EMMA PER I LIVE

gIANMARIA: 18 anni di Vicenza

Vale LP : la 21enne casertana dagli occhi di ghiaccio

Le Endrigo: la band formata da ragazzi bresciani tra i 27 e i 30 anni

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 22:02

