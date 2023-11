La moglie saputella

Metti caso che, come ad Arnolfo, ti capiti una moglie saputella. Uno dice: e va beh, poco male. Invece no. Trattasi di tipologia perniciosissima, vantante caratteristiche comparabili a una piaga d’Egitto. Lei ha fatto del suo intervenire continuamente con rilievi e critiche saccenti, un assioma, un dogma, una compartizione di sacrosante verità. Essa nega la più evidentissima evidenza, pur di affermare il suo pensiero. Metti, per dire: al povero Arnolfo è venuto di sostenere che la bistecca sia salata, ma la signora ritiene il contrario, e se lei non nota l’esagerata sapidità del piatto, nessuno è accreditato a sostenere altro.

È inoltre risaputo che donne di tal fatta mostrino espressioni di sufficienza e rassegnazione estrema in ogni caso, se per esempio guida la sua onestissima Pandina del ‘97, lo fa sapendo di essere perfettamente in grado di pilotare una Lamborghini Sesto Elemento sul circuito di Nürburg a marcia indietro e con gli occhi chiusi.

Insomma. Arnolfo è stanco. Arnolfo si chiede se ce la farà più. Arnolfo si chiede se la lascerà. Arnolfo mio, rispondi a me, che te lo chiedo io: ma poromo, come hai fatto, fino adesso? riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 08:43

