Ascolti tv, Tale e Quale Show di Carlo Conti parte dopo ma arriva primo

Carlo Conti vince la serata tv sopra il 20% di share. Conti campione di ritmo e scaletta, apre in ritardo e chiude alla mezzanotte. Palinsesto stravolto per la morte di Giorgio Napolitano. Gaudiano incanta il pubblico di Tale e quale e vince con un’imitazione perfetta di Tiziano Ferro

Tale e Quale Show, debutto al top: ascolti oltre il 20% di share. Gaudiano vince la prima puntata del talent del venerdì sera su Rai 1 condotto da Carlo Conti. La sua interpretazione dal vivo di Tiziano Ferro sulle note di “Non me lo so spiegare” è stata perfetta e ha conquistato la standing ovation del pubblico. Ricordiamo Luca Gaudiano come vincitore di un Festival di Sanremo sezione Giovani, la sua carriera ha avuto alti e bassi e ora, Tale e quale, è l’occasione per il cantante per farsi notare di nuovo con l’augurio di poter portare ovunque la sua arte e le sue doti. Carlo Conti campione di ritmo e scaletta. Chiude il programma alla mezzanotte nonostante la partenza ritardata di 10 minuti per la della programmazione straordinaria su Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica morto ieri, venerdì sera, a 98 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 15:58

