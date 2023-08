Ascolti tv 27 agosto 2023, l'Allieva in replica perde appeal

Ascolti Tv 27 agosto 2023, in prima serata su Rai 1 la serie L’allieva, in replica, ha registrato una media nei due episodi di 1.427.000 telespettatori, share del 9.86% e 1.218.000, 10.30%. Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale 1.605.000 telespettatori, share 13.26%. Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 1.721.000, 11.85%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted 799.000 telespettatori, share 5.66%. Su Rai 3 Le ragazze 730.000, 5.62% Su Rete 4 il film Caccia al tesoro 456.000 telespettatori, share 3.39%. Su La7 Miss Marple 203.000 telespettatori, share 2.15%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of 379.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Little Big Italy 314.000 telespettatori, share 2.18%.

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 2.191.000, 14.57%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.297.000 telespettatori, share 15.24% e 2.416.000 16.02%. Su Rai 3 Blob 553.000, 3.92%; Sapiens Files 551.000, 3.69%. Su Italia 1 NCIS 797.000, 5.33%. Su Rete 4 Controcorrente 638.000, 4.30% e 650.000, 4.33%. Su La7 In onda 804.000 telespettatori, share 5.33%, su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 332.000 telespettatori, share 2.23%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 11:11

