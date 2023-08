Ascolti Tv 26 agosto 2023, Rai2 regina della prima serata con atletica e volley femminile

Ascolti Tv sabato 26 agosto 2023, in prima serata su Rai1 la replica di Benedetta Primavera ha conquistato una media di 1.040.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record Remix 1.115.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 i Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 2.366.000 spettatori pari al 17.2% di share. Per gli Europei di Pallavolo Femminile Italia-Spagna 2.019.000 spettatori con il 16.1%. Su Italia1 Windstorm Contro Ogni Regola 803.000 spettatori con 6.4% di share. Su Rai3 Agente 117 al servizio della Repubblica Allarme rosso in Africa nera 345.000 spettatori pari al 2.8%. Su Rete4 Da Grande 386.000 con il 3.1% di share. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare 400.000 spettatori con il 3.6%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 1.846.000 spettatori con il 13.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 1.942.000 con il 14.2%. Su Italia1 NCIS 792.000 (5.9%). Su Rete 4 Controcorrente 523.000 con il 3.9% e 701.000 con il 5.1%. Su Rai3 Illuminate 329.000 pari al 2.4% di share. Su La7 In Onda 648.000 con il 4.7%. Sul Nove Only Fun Comico Show 161.000 con l’1.2%.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA