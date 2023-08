Ascolti Tv 18 agosto 2023, bene il Ranieri show anche in replica. Boom per Italvolley femminile In prima serata su Rai1 su Rai1 Sogno e Son Desto, lo show di Massimo Ranieri in replica, ha conquistato una media di 1.605.000 spettatori pari al 13.8% di share







Marco Castoro di Ascolti Tv venerdì 18 agosto 2023, in prima serata su Rai1 su Rai1 Sogno e Son Desto, lo show di Massimo Ranieri in replica ha conquistato una media di 1.605.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Vi presento Christopher Robin 1.127.000 e share dell’8.6%. Su Rai2 la partita degli Europei Femminili di Pallavolo Italia-Svizzera è vista da una media di 1.669.000 spettatori (12.2% di share). Su Italia1 Chicago P.D. 1.115.000 pari all’8.3%. Su Rai3 The Hateful Eight 430.000 (3.7%). Su Rete4 la replica de Il Terzo Indizio 714.000 (6%). Su La7 Malice Il sospetto 444.000 e il 3.4%. Su Tv8 I delitti del BarLume Mare forza quattro 335.000 (2.6%). Sul Nove Sono Cose che Capitano 348.000 (2.9%). In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.687.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 1.873.000 pari al 13.3%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.032.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5, in replica, The Wall 1.499.000 spettatori (14.5%). Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Estate in diretta 1.511.000 spettatori con il 19.3% di share. Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Agosto 2023, 11:33

