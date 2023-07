Ascolti Tv 16 luglio 2023, anche di domenica Reazione a Catena è super

Ascolti Tv 16 luglio 2023, in prima serata su Rai1 la fiction in replica Scomparsa ha conquistato una media di 1.884.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 Instant Family ha ottenuto un ascolto medio di 1.231.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Tim Summer Hits 1.242.000 spettatori con il 10.1%. Su Italia1 FBI Most Wanted 783.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 la finale degli Europei Under 19 Portogallo-Italia è stata seguita da 1.473.000 spettatori con il 10.8% (primo tempo: 1.296.000 – 9.4%, secondo tempo: 1.639.000 – 12.2%). Su Rete4 Innamorato Pazzo 503.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Una Giornata Particolare 547.000 spettatori con il 4.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 312.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove la maratona di Little Big Italy 285.000 (2.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.853.000 spettatori con il 21%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.735.000 (24.4%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.467.000 (13.4%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 A Sua Immagine 1.280.000 e 19.9%, la Santa Messa 1.361.000 con il 21.3%. L’Angelus 2.002.000 (23.6%). Linea Verde Estate 2.434.000 con il 22.4% di share.

