Celentano e gli spot tv di Adrian a tutto volume: «Si alza da solo». Sui social scoppia il caso

Adrian, il graphic novel animato di Adriano Celentano, progetto al quale l'artista lavora da tempo: la serie, in nove puntate, partirà il 21 e 22 gennaio su Canale 5 per poi proseguire il lunedì sera. Ma prima ancora del debutto sui social è già scattata la prima polemica legata al volume troppo alto degli spot che reclamizzano lo show.



A quanto pare il volume del televisore si alza automaticamente e all'improvviso costringendo a correre alla ricerca del telecomando per abbassare. A denunciarlo sono in molti, soprattutto su Twitter. Il caso è curioso, anche perché c'è un precedente e riguarda sempre Celentano: polemiche analoghe, infatti, si scatenarono nel 2013 ai tempi degli spot che pubblicizzavano il programma Rock Economy.



Ma come è possibile che la pubblicità di #Celentano continui ad alzarsi di volume?

la sente pure un sordo eh — Marta🦁 (@Leonidaismyname) 14 gennaio 2019

QUANDO LA FANNO sta serie su Celentano così ci liberiamo di questa pubblicità sparata ad un volume che supera il limite di decibel consentito — Martina❁˚୭̥॰ (@flawlharry) 14 gennaio 2019

Una produzione Clan Celentano, disegnato da Milo Manara e scritto da Celentano, Adrian sarà il cuore di uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona. Sul palco, accanto a incursioni 'live' dello stesso artista, è attesa Michelle Hunziker, fotografata nei giorni scorsi vicino al teatro, presumibilmente all'uscita dalle prove. E sicuramente ci saranno ospiti, per discutere dei temi sollevati dal cartoon. Protagonisti Adrian - «italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento, bocca ripida, segni particolari: nessuno», convinto che «non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo», come recitano a tutto volume gli spot - e Gilda.

«Celentano, ci sentiamo, perché pubblicità e servizi su ti te hanno sempre questo volume così alto?»; «Fino a quando, guardando le reti Mediaset, il volume del televisore si alzerà magicamente alla pubblicità del cartone animato di Celentano?!?»; «Ecco che riparte la corsa al telecomando per abbassare il volume quando trasmettono la pubblicità di Adriano Celentano»; «Puoi tenere il volume della televisione il più basso che vuoi ma appena arriva la pubblicità di Celentano prenderai sempre un colpo dallo spavento».Poi c'è anche chi cerca di spiegare che il Molleggiato non ha colpe: «Tutti si lamentano del volume spropositato dello spot di #Celentano. Questa tattica la si usa non solo per lui, ma anche per altri programmi di punta per valorizzarli (secondo le tecniche marketing). Non decide lui, è così difficile da capire?», scrive @elisatogether.