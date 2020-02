Torna "Full Monty". Il regista Piparo: «Cast consolidato,Vaporidis e Bascir le new entry

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 07:50

«Ho sempre cercato di trovare le persone giuste al posto giusto.erano una garanzia per aver fatto già con me “Mamma Mia!”era nel cast della precedente edizione, mentrerappresenta la novità e, dopo anni di prosa, si cimenta per la prima volta in un musical del genere» ecco gli ingredienti della ricetta 2020 dia cura diche firma la regia del musical in arrivo alSe in origine - nel film culto del 1997 - la vicenda era ambientata nel distretto industriale di Sheffield, il nuovo Full Monty è ambientato nellapost industriale che fa i conti con la fine di un mito: prima simbolo industriale, ora alle prese con ampie sacche di crisi. Anche gli intraprendenti disoccupati-spogliarellisti sono felici del ritorno casa: «Dopo settanta date in giro per il Nord Italia è bello tornare qui, dove il progetto ha preso il via» dice Conticini. Luca Ward: «Quando siamo partiti non avevamo le idee molto chiare. Piacerà, non piacerà? Abbiamo avuto invece bellissime sorprese con platee stracolme, gli spettacoli di qualità pagano». Per Vaporidis è l’esordio nel musical: «E non poteva essere migliore. Arrivare al Sistina era un sogno e ci sono riuscito. Con dei professionisti così al mio fianco ho tutto da imparare». Jonis Bascir: «A quasi 60 anni debutto nel musical, dopo 40 anni di onorata carriera mi tocca ballare e cantare - sorride - Mi diverto molto, anche se ci vuole una grande energia ad interpretare i nostri personaggi. Lo spogliarello finale è una liberazione». Divertitissimo e Gianni Fantoni: «Sono l’unico superstite dalla precedente edizione del 2013. Pensavo che si sarebbe notata solo la mia pancia, invece i miei colleghi hanno scoperto che sono superdotato». Nel cast anche quattro attrici bravissime: Elisabetta Tulli e Laura Di Mauro (già viste in Mamma Mia!) Valentina Gullace e la partecipazione di una grande attrice di prosa, Paila Pavese.