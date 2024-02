Giovanna Civitillo balla "Romagna mia", lo sguardo di Amadeus dice tutto: «Trovate qualcuno che vi guardi così»

di Redazione web

Tra i protagonisti della seconda serata di Sanremo non ci sono stati solo Amadeus, la co-conduttrice Giorgia, il superospite John Travolta (con tanto di polemiche la seguito) e i cantanti in gara. Impossibile non notare la presenza della "first lady" dell'Ariston, Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus segue il Festival dalla prima fila, insieme al figlio José, ma la sua presenza non si limita a quella di sostegno del conduttore.

Il look

Giovanna Civitillo è diventata ormai un'icona del glamour dell'evento musicale più atteso dell'anno. Il suo stile impeccabile è un punto fermo di ogni apparizione. Per la seconda serata di Sanremo, ha scelto un abito verde acqua stile impero, abbellito da un corpetto tempestato di paillettes che mettevano in risalto la sua figura. I capelli raccolti completavano il look con un tocco di raffinatezza, sottolineando il taglio dell'abito firmato Gai Mattiolo.

Il siparietto

Giovanna e Amadeus sono una coppia consolidata dal 2003, galeotto il programma televisivo "L'Eredità" che li ha fatti incontrare per la prima volta. Il loro legame è stato protagonista di un siparietto che non è passato inosservato durante la seconda serata del Festival.

questo passaggio di inquadratura da giovanna che bella e amadeus che sta così 😲 #Sanremo2024 pic.twitter.com/R0eXWixgLu — soff sanremocentrica🩷🫧💐 (@moonckingjay) February 7, 2024

La performance è stata ampiamente commentata sui social, dove in molti hanno notato lo sguardo di Amadeus mentre la sua Giovanna volteggiava tra le braccia di un altro. Se alcuni hanno visto negli occhi del conduttore i classici "cuoricini" titpici degli innamorati, altri non hanno potuto fare a meno di vederci del disappunto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA