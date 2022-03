Isola 2022: Floriana vuole abbandonare il gioco, Ilary Blasi delusa: «Da te non me l'aspettavo». L'ex vincitrice del Grande Fratello è stata battuta al televoto da Carmen Russo e il figlio con percentuali bulgare. Oltre il 70% ha scelto di eliminare lei e Zequila.

La lite furiosa lunedì scorso con Nicolas Vaporidis le è costata la nomination, ma Floriana Secondi, che ricordiamo è in coppia con Antonio Zequila, nonstante il caratteraccio si è scusata con tutti e durante la settimana si è perfettamente integrata con il gruppo a differenza di Antonio Zequila.

Durante la puntata di lunedì sera, però, Floriana e Antonio, hanno perso al televoto contro Carmen Russo e il figlio, un verdetto che ha mandato nello sconforto l'ex gieffina. Nonostante sia Alvin che Ilary provano a farla ragionare ricordandole che questo televoto non la elimina dal gioco ma la manda su Playa Sgamada dove può finalmente giocare da sola, Floriana vuole abbandonare la trasmissione.

«Il pubblico è sovrano, mi ha votato torno a casa, non era questo il tipo di esperienza che volevo fare», commenta Floriana. La Blasi prova a convincerla: «Da te non me l'aspettavo, sono due anni che mi scrivi che volevi partire e ora ti arrendi alla prima difficoltà. Ti sto dicendo che hai la possibilità di giocare da singola su un'altra isola e con altre persone». Floriana sempbra irremovibile, ma c'è ancora tempo per decidere. Nessuna pressione, invece su Zequila, anche lui deciso ad abbandonare l'Isola.

