Giucas Casella potrebbe rientrare in gioco, ecco perché

non rinuncia al sogno di tornare sull'L'illusionista ha dovuto abbandonare il reality a causa delle sue condizioni di salute. "I medici - spiega in studio alla Marcuzzi - mi hanno detto che devo stare a riposo 25 giorni, ne sono passati venti e sto benissimo".Sia la Vener che Alessia cercano di placare il suo entusiasmo travolgente e prima di ritornare in argomento è il momento di effettuare un esperimento unico nel suo genere: l'ipnosi intercontinentale.Giucas ripropone uno dei suoi esperimenti più famosi e discussi, quello delle mani legate coinvolgendo sia lo studio che la Palapa ."Facciamo così - dice Casella - se io riesco nell'esperimento torno sull'Isola". "Vediamo Giucas", replica divertita la Marcuzzi.Il pubblico ha le mani legate, anche Mara Venier "è la prima volta che ci riesce con me", Alessia chiede all'ilusionista di slegare le persone, poichè ci sono alcune signore spaventate, tra cui la nonna di Simone.L'esperimento è perfettamente riuscito, ma Giucas non molla l'osso: "sono riuscito a ipnotizzarvi, la prima volta che succede al mondo, ora posso tornare?" e strappa una promessa ad Alessia: "Se le tue condizioni di salute sono buone vai anche tu all'Isola che non c'è". Euforico Giucas saltella per lo studio e bacia tutti.