Grande Fratello vip, Maria Teresa Ruta affronta Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: «Avete detto delle cose di me bruttissime». La puntata numero quaranta si apre con il rientro in casa di una delle grandi protagoniste di questa edizione lunghissima. La diretta su Leggo.it.

La quarantesima puntata del Grande Fratello Vip inizia subito con il confronto tra Maria teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Nella scorsa puntata la Ruta è andata via dalla casa senza salutare nessuno e con una grande delusione, quella di essere stata tradita dai suoi due amici.

«Sono qui perchè mi mancate e volevo salutarvi - dice la Ruta - Io confidavo soprattutto in voi due perchè eravate i miei amici. Io sono arrabbiata con me stessa perchè nelle ultime settimane ho visto un cambiamento, io avevo puntato tutto sull'amicizia. Fuori è stupendo, mi amano mi hanno detto che mi dovevo far valere, ma in cosa. Sono andata via perchè non volevo piangere ancora. Mi sono sentita tradita dal loro silenzio, non dalla nomination, loro che mi conoscono o che pensavo mi conoscessero, non hanno notato che avevo preparato la giacca o fatto la maglietta per le 22 nomination. Ho visto cose che avete detto voi bruttissime»

Stefania Orlando risponde: «Io pensavo avessi fatto la maglietta per festeggiare questa nomination. Tu eri molto rattristata dal discorso di Malgioglio e Baccini non mi sembrava giusto appesantire tutto». Tommaso: «Tu sai quanto fossi il primo a cogliere le tue sfumature, nelle ultime settimane però abbiamo notato da parte tua un atteggiamento che non riuscivamo a capire. Però tante volte ho pensato fosse frutto della stanchezza».

Interviene Guenda dallo studio: «In virtù della stima che ho per voi ci sono rimasta molto male sia per la nomination di Tommaso sia perchè l'avete isolata. Mamma meritava la finale». Tommaso: «Io non credo di aver mai isolato tua madre» anche la Orlando vuole sottolinearlo, per entrambi la Ruta si autoisolava

