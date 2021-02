Grande Fratello Vip, diretta 15 febbraio: Rosalinda e Zenga sempre più vicini. Maria Teresa Ruta torna nella casa. Questa sera in prima serata su Canale 5 torna il reality show, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Questa sera nuovo appuntamento con Il Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione di venerdì scorso e la burrascosa reazione, Maria Teresa Ruta avrà un confronto con gli ex coinquilini. Sta sbocciando un nuovo amore nel loft di Cinecittà? Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda e i due sono sempre più complici. La finale del 1° marzo è sempre più vicina ma solo uno tra Tommaso, Andrea Zelletta e Rosalinda ci arriverà. Il televoto infatti stasera incoronerà il terzo finalista di questa edizione che si aggiungerà a Dayane e Pierpaolo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 20:07

