Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova: la fuga d'amore in Zanzibar per il giorno speciale

Giorno speciale per. La coppia si è conosciuta durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip e non si è più lasciata. I due giovanissimi documentano i giorni insieme sui social network, ma davanti alle telecamere della casa più spiata d'Italia sono sempre stati discreti. Oggi festeggiano 11 mesi dall'inizio della loro storia d'amore e hanno scelto di trascorrere qualche giorno inIl loro amore non ha mai conosciuto momenti di crisi e il progetto comune è quello del matrimonio e di una famiglia entro i trent'anni. Durante il reality, tuttavia, erano impegnati con altre persone. L'ex tronista è stato lasciato in diretta dalla donna conosciuta a Uomini e Donne, mentre Ivana ha aspettato di uscire dalla casa per interrompere la relazione iniziata prima di conoscere Luca. Nella Casa del, si piacevano tanto, ma hanno deciso di frequentarsi sul serio solo una volta terminata l’esperienza televisiva.SuIvana scrive: «Oggi 11/11 festeggiamo i nostri 11 mesi insieme nel posto più bello che io abbia mai visto. Ho sempre creduto nel destino e adesso ci credo ancora di più! Vivendo il più bel sogno nella realtà».Anche Luca Onestini ha scritto un messaggio su Instagram: «Vieni con me. Tienimi la mano e scappiamo insieme. Abbiamo 11 mesi da festeggiare! Qualcosa o qualcuno ha deciso che tutto questo avvenisse oggi: l’11/11. Chiamiamolo Libro della vita, disegno superiore, Dio, destino o semplicemente casualità. Fatto sta che il tutto è assolutamente magico».