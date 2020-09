Grande Fratello Vip, Franceska scatena l'ironia della casa: «Ho inventato le polpette al sugo»

Franceska con la K è convinta di aver inventato le polpette al sugo durante la quarantena 😂😂😂#GFVIP — 🄰🄽🄽🄰 🌻 🅃🄿🅆🄺 🍉 (@anna_tpwk_) September 23, 2020

Ogni giorno della mia vita vorrei avere la stessa determinazione e convinzione di Franceska che crede di aver inventato le polpette al sugo #GFVIP — Vanessa (@takemelsewhere) September 23, 2020

Pollo alla piastra di Elisabetta Canalis ormai roba vecchia, ora ci sono solo le polpette di Franceska Pepe #GFvip pic.twitter.com/K2QubWv7na — Gαвrίєℓє (@gabrirz1) September 23, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 21:12

. Quando c'è di mezzo Francesca con la K anche la preparazione della cena è motivo di polemica. L'influencer non ha voluto che nessuno l'aiutasse mentre cucinava.Francesca Pepe, o come ama farsi chiamaresi sta rivelando uno dei personaggi più surreali all'interno della casa delPer l'ora di cena ha deciso di preparare un piatto che ha detto di averUn'affermazione che ha scatenato l'ironia della casa ma anche del web.Matilde Brandi si è offerta di darle una mano la Francesca si è addirittura risentita:«Se una ha inventato qualcosa non è che arrivi tu e puoi insegnarmi come farla?», manco a dirlo è intervenuto Tommaso Zorzi: «Ma parli delle polpette al sugo? Ah vabbè allora hai inventato anche Lilly e il Vagabondo!».