Siamo davanti ad un trio particolare.e Ilquest’anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori corrono ai ripari e stanno cercando di inserire nuovi reclusi per cercare di movimentare un po’ le dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. Tra questi gira il nome di, sulla quale si sarebbe abbattuto ilUna delle possibili nuove concorrenti doveva essere, diventata famosa con “Uomini e donne” e ora spesso in tv nel ruolo di opinionista, ma sembra dietro la sua mancata partecipazione ci sia lo zampino di, regina del pomeriggio di casa Mediaset.Karina rimarrà quindi per ora alla corte di Barbara: “Gli autori del Grande Fratello Vip hanno inserito nel cast tale Maria Monsé per riaccendere la rivalità con la (finta?) Marchesa d'Aragona con cui aveva litigato a Pomeriggio 5 – fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia - Il reality aveva messo gli occhi anche su un altro personaggio della “scuderia” D'Urso, stiamo parlando di Karina Cascella a cui avrebbero proposto di entrare nella casa più spiata d'Italia. Carmelita avrebbe però non avrebbe dato il suo ok e per ora l'opinionista non entrerà al Gf Vip”.