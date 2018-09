Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Prima di entrare nella Casa Silvia ha fatto una storia su Instagram con un biscotto e ha scritto: “Mi mancherai”. Oggi mi faccio tante domande su che cosa sia successo tra noi...”, a parlare, 22 anni, imprenditore e deejay che sembrava aver preso velocemente il posto di Fabrizio Corona nel cuore diora impegnata nella casa delDopo l’addio con Corona infatti la Provvedi è stata più volte sorpresa con Chimirri, salvo poi dichiararsi single prima di entrare nel reality Mediaset.Per Federico però le cose stanno diversamente: “Quando ci siamo conosciuti, lo scorso luglio a Formentera, eravamo entrambi fidanzati – ha fatto sapere a “Spy” – Io ho lasciato la ragazza che frequentavo, mentre Silvia continuava a litigare con Fabrizio Corona fino a quando non aveva scoperto che lui le aveva messo le valigie fuori casa. Quella sera ci siamo dati il primo bacio. Per Silvia quel gesto ha segnato la fine con Corona".Per lui erano ufficialmente fidanzati (“A Ferragosto mi sono ritrovato con tutta la famiglia di Silvia, sono stato presentato ai suoi. Ora lei è nel reality e io ho a casa mia i suoi vestiti. Mi sono innamorato di lei, dei suoi alti e bassi, delle sue coccole, di tutto) e sembra non averla dimenticata: “Silvia ha lasciato qui da me tutti i suoi vestiti e le sue cose. Che dire: per me la porta è aperta. Se Silvia c’è, io ci sono. Tutto qui. Questa è la verità”.