ROMA - “Nonostanteora abbia anche il, credo di essere sempre io la prima per numero di ore in onda”. Per molto tempo, durante il toto nomi, si era insistentemente parlato di Barbara Palombelli come conduttrice del reality Mediaset.Ora che il programma è iniziato, macinando ascolti e polemiche, la Palombelli torna sui motivi del no: “Me lo avevano proposto ma ho rinunciato – ha confidato a “Tv, sorrisi e canzoni" - perché non avrei avuto tempo di fare la bella cosa che avevo in mente io: lo immaginavo come una sorta di collegio, di caserma.Avrei voluto dimostrare che il programma può anche insegnare la buona educazione". Una stoccatina laa conduzione della collega, con cui peò non c'è nessun tipo di rivalità: “Con Barbara ci siamo abbracciate. Siamo “grandi sorelle”…”.