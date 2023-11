De Niro e DiCaprio: «Liti tra noi? Macché, sul set ci capiamo al volo»

di Alessandra De Tommasi

De Niro sfata subito le voci di una presunta ostilità sul set, durante l’incontro con la stampa internazionale: «Sono fortunato a tornare sul set con Leo, noi due abbiamo una lunga storia insieme. E con Marty spero di fare almeno un altro paio di film». Gli fa eco DiCaprio: «Sono al cospetto di due padri del cinema che ormai, dopo 30 anni di sodalizio, si capiscono con un cenno, quasi telepaticamente. Li ammiro moltissimo e questa è una storia necessaria, che parla di tradimenti oltraggiosi. Ricostruendo le dinamiche emotive degli Osage, abbiamo messo in scena una storia d’amore torbida e bizzarra». L’Fbi, infatti, ha iniziato a indagare e sono venute a galla le atrocità commesse dagli uomini bianchi ai danni degli Osage.

«Le uccisioni – spiega Scorsese – sono avvenute anche per mano di chi si dichiarava loro miglior amico, per questo quel trauma ha ripercussioni ancora oggi.

«L’intento – aggiunge DiCaprio – è mettere in scena qualcosa che sia il più credibile possibile. Sono passati cento anni ma quanto è successo agli Osage è ancora una sorta di tabù, di cui non si parla apertamente, mentre il mondo deve conoscere questa vicenda. Il processo che ne è seguito ha mostrato alcune atrocità di cui il mio personaggio si è macchiato, eppure pare che abbia visto la moglie anche dopo la fine del procedimento giudiziario». Ci sono contrasti e paradossi, ma sul grande schermo non suonano mai buonisti né retorici né stereotipati: «D’altronde Scorsese – conclude l’attore - non è un regista che ama operare in modo tradizionale».

Venerdì 24 Novembre 2023

