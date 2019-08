Scarlett Johansson alza il braccio e mostra quel segno particolare sul red carpet di Venezia 76

Venerdì 30 Agosto 2019, 10:51

FUNWEEK.IT - Aci è arrivata in uno scintillante ed elegantissimo abito rosso a sirena di Celine, spalle scoperte per mostrare il vistoso tatuaggio floreale sulla schiena, capelli sciolti wet e smokey eyes: un red carpet da vera star per la protagonista di “Marriage Story”, prima pellicola Netflix diretta da Noah Baumbach con Adam Driver e Laura Dern. L’attrice 34enne, la più pagata al mondo, ha incantato i fotografi e regalato autografi e selfie ai fan che gridavano incessantemente il suo nome nella bolgia sbracciandosi per salutarla: saluti che Scarlett ha prontamente restituito illuminando il Lido. Molti hanno notato un segno particolare sul braccio: ecco di cosa si trattava e perché ha così entusiasmato i fan. Foto@Kikapress