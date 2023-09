Venezia 2023, miss Italia Lavinia Abate sul red carpet con la prima corona storica del concorso

di Redazione web

Lavinia Abate, Miss Italia 2022, ha sfilato sul red carpet indossando la prima corona della storia del concorso, quella che premiò nel 1957 la veronese Beatrice Faccioli. Si tratta di un prezioso gioiello costituito da una ghirlanda su cui brilla un fiore gemmato. Abate in azzurro è apparsa visibilmente emozionata, ma sorridente.

L'emozione di Lavina Abate in un post Instagram

«Un omaggio alla laguna di Venezia per la Mostra Del Cinema di Venezia 80. Tra le mani la corona che ha segnato per me la vittoria al concorso di Miss Italia 2022. Un onore per me aver potuto indossare la prima corona nella storia di Miss Italia consegnata a Beatrice Faccioli nel lontano 1957. Un grande e caloroso ringraziamento a coloro che hanno reso questo momento così prezioso ed emozionante». Così Lavina Abate in un post su Instagram.

Sul red carpet con Carolina Vinci

Con Lavinia Abate anche Carolina Vinci, Miss Cinema Dr. Kleein e seconda classificata nello stesso anno. Entrambe hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema prima delle proiezioni serali.

Abate, nata a Roma nel 2004, infatti, in seguito alla vittoria del concorso di bellezza, è diventata una modella affermata. Al momento dell'elezione frequentava il quinto anno del liceo scientifico. Dopo aver vinto la fascia di Miss Lazio ottiene l'accesso a Miss Italia 2022, dove ottiene la vittoria finale e il titolo di Miss Eleganza.

