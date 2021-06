Michele Merlo, i funerali allo stadio dopo il rifiuto del parroco: arrivati Savini e Meloni - Diretta

Si stanno celebrando i funerali di Michele Merlo (Mike Bird), il cantante - ex di Amici - stroncato da una leucemia fulminante a 28 anni. Le esequie si svolgono nello stadio del suo paese a Rosà, vicino Vicenza, in presenza di parenti, amici e autorità come Meloni e Salvini. Cambio di programma per quanto riguarda il prete: a celebrare la messa c'è don Carlo, sacerdote vicino alla famiglia, perché il parroco del paese si è rifiutato. Intanto i genitori hanno pubblicato l'ultimo messaggio del figlio accompagnato da una lunga lettera.

Michele Merlo, l'arrivo di Salvini e Meloni.

Il leader della Lega Matteo Salvini è appena giunto allo stadio di Rosà per partecipare ai funerali di Michele Merlo. È entrato mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini. Poco dopo ha fatto ingresso nello stadio anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Michele Merlo, funerali con polemica

Nelle ore che hanno preceduto la messa è scoppiata una polemica. Il parroco di Rosà, don Angelo, si è detto contrario alla messa allo stadio comunale perché a suo dire «rischiava di essere fin troppo spettacolarizzato». Per questo la famiglia ha scelto di farlo sostituire da Don Carlo, parroco di Bologna. A dare le notizia è stato il papà del cantante, che ha poi contattato il sacerdote emiliano il quale ha accettato l'invito.

Michele Merlo, i funerali

Alle esequie, dove sono attese almeno mille persone, non tutti potranno partecipare a causa delle restrizioni Covid. Lo stadio infatti potrà ospitare complessivamente 500 persone, di cui circa 200 sugli spalti e altri 300 seduti a terra sulla pista di atletica e sul campo di gioco. La preferenza sarò data a parenti, amici e autorità. All'esterno dello stadio saranno allestiti altoparlanti che consentiranno di seguire la celebrazione. Terminata la messa in chiesa, l'omaggio collettivo al 'Toni Zen' di Rosà con palloncini che voleranno sulle note delle sue canzoni.

