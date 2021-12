Amici, Alessandra Celentano e gli “appelli”: cos'è successo sul social durante le feste

Alessandra Celentano e gli strani auguri social. La professoressa Alessandra Celentano, con la scuola di Amici temporaneamente chiusa per le feste, ha voluto fare ai suoi follower degli auguri di Natale molto particolari, invitandoli a riflettere su quanto le nostre abitudini incidano sulla vita degli animali: «Dietro a tutto ciò - ha fatto sapere su Instagram - ci sono assurde torture, sempre come conseguenza dei capricci dell’uomo».

Alessandra Celentano utilizza il uso account social per fare gli auguri di Natale ai suoi follower senza dimenticare di invitarli a mangiare meno carne. Proprio nel momento in cui gli italiani si siedono a tavola per consumare cenoni e pranzi, la professoressa di Amici ricorda la sofferenza degli animali: «Buon Natale a tutti!? - ha scritto la Celentano su Instagram - Voglio condividere con voi un pensiero. Questo è il giusto modo di indossare parti di animale e non scarpe, borse, pellicce, piumini o creme. Per non parlare dell’alimentazione!!! Ad esempio il foie gras (fegato di anatra o oca), non è un alimento vitale, no? Possiamo farne a meno! Se tutti sapessero come fanno a ricavare questa pietanza, forse qualcuno non lo mangerebbe più! Dietro a tutto ciò ci sono assurde torture, sempre come conseguenza dei capricci dell’uomo».

Anche qualche giorno prima la Celentano aveva lanciato un messaggio green condividendo la foto di un uccello intrappolato in una mascherina: «Stiamo veramente mettendo a rischio il pianeta – ha scritto nella didascalia del post - ci mancava solo il Coronavirus! Vorrei solo sensibilizzare le persone che usano le mascherine, cioè tutti, a non buttarle dove capita e a far attenzione a staccare gli elastici per limitare, per quanto possibile, che gli animali rimangano incastrati o strozzati. È un piccolo gesto, velocissimo, che non costa nulla!».

