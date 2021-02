Provvedimento disciplinare ad Amici 20: da Martina a Enula sono le cinque maglie sospese. Super ospite B3n. Domani, sabato 27 febbraio 2021, alle ore 14.10 su canale5 Maria De Filippi conduce lo speciale del sabato pomeriggio.

L’arrivo della fase serale di Amici si fa sempre più vicino, quali e quanti allievi riusciranno a prendervi parte? Già nella scorsa puntata è stata sospesa la maglia a Martina da parte della prof Cuccarini per un provvedimento disciplinare. Aa lei si sono aggiunti: Alessandro, Aka7even, Ibla e Enula orfani della felpa color oro riusciranno i ragazzi a riconquistare i loro banchi? Super ospite in studio: B3n (Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede ndr.) che presenta il suo primo singolo da solista “Finché le stelle non brillano” brano che anticipa l’album “California” in uscita il 26 febbraio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 18:42

