Amici 19, super gavettone per Rudy Zerbi che si tocca le parti basse urlando: «Guarda Maria»

Inizialmente doveva essere uno spazio dedicato ai professori, si è trasformato nel Rudy Zerbi show. Lasarà ricordata anche per uno dei momenti più trash della puntata.Venerdì 27 marzo è andata in onda la, edizione che quest'anno è stata caratterizzata dall'intermezzo dedicato ai professori. Puntata dopo puntata questo spazio si è trasformanto in un momento in cui Maria de Filippi si diverte a "torturare" Rudy Zerbi. La prova di venerdì prevedeva come sempre delle domande, con Zerby legato ad una ruota, il siparietto è duranto un bel po', ma il culmine si è raggiunto quando la padrona di casa fingendo di volergli fare un regalo gli ha fatto lanciare un gavettone dall'altro che ha colto di sorpresa il produttore discografico. Zerbi bagnato fino al midollo ma divertito, ha continuato a strizzarsi i vestiti, parti basse. Un momento che finisce di diritto nelle teche iconiche del trash assoluto.