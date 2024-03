Insurtech: l'impatto della digitalizzazione sul mercato assicurativo

L'insurtech negli ultimi anni ha contribuito a rimodellare il mercato assicurativo, favorendo la digitalizzazione dell'intero comparto.

Le nuove tecnologie abilitanti, infatti, oggi permettono di stipulare un'assicurazione online con un iter che si distingue dalle vecchie logiche operative e proietta il settore verso l'innovazione.

Tutto questo fa sì che oggi sia possibile assicurare l'auto, la casa, la moto o il furgone in modo del tutto smart, accedendo a una vasta gamma di polizze digitali, sottoscrivibili in pochi click.

Esplorare lo stato dell'arte dell'insurtech permette di capire appieno come funzionano le assicurazioni online e di scoprire tutti quei vantaggi che le contraddistinguono e che le stanno portando a diventare sempre più rilevanti all’interno del settore.



La digitalizzazione nel settore assicurativo

La digitalizzazione ha ridefinito gli standard operativi offrendo al mondo delle assicurazioni un livello di efficienza superiore. Tecnologie come big data, blockchain, intelligenza artificiale e cloud computing hanno permesso all'infrastruttura di evolversi e proporre prodotti modulari, favorendo un miglioramento della customer experience e inaugurando una nuova era nelle modalità di gestione della polizza.

Il risultato è un modello di vendita strutturato sulle esigenze del sottoscrittore, oggi sempre più proteso verso il digitale e i nuovi trend del settore. Una parte determinante di questo cambiamento è rappresentata dalle compagnie assicurative online, che hanno investito e continuano a investire nella digitalizzazione dei processi per ottimizzare la user experience.

In questo scenario, una delle realtà più interessanti è Verti, la compagnia del Gruppo MAPFRE che si contraddistingue per la sua offerta full digital. Ogni assicurazione online Verti può essere infatti gestita da remoto, grazie all’apposita area personale.

Affidandosi a questa compagnia è possibile stipulare polizze auto, casa e famiglia, moto e furgone, passando per il previo calcolo di un preventivo su misura, disponibile in tempi estremamente rapidi.



Dalle piattaforme ai processi: come l'insurtech ha modificato il settore assicurativo



Grazie a un’interfaccia utente all'avanguardia, che rende più immediata l'interazione fra i sistemi virtuali e i loro fruitori, oggi è possibile sottoscrivere un'assicurazione online in totale autonomia. I principali operatori del comparto mettono a disposizione nuove forme di contatto digitali, caratterizzati da piattaforme altamente evolute che offrono l'opportunità di formulare un preventivo in pochi click.

La processione dei dati è talmente veloce che il preventivo viene perfezionato nel giro di pochi secondi: in genere, basta inserire qualche semplice dato per elaborare una soluzione su misura. La formulazione del preventivo, naturalmente, non vincola in alcun modo la stipula: l'utente ha sempre la possibilità di scegliere se sottoscrivere la proposta o prendersi del tempo per valutarla.

E, trattandosi di processi estremamente agili, anche la sottoscrizione è completamente digitale: il contratto di acquisto di una polizza online si perfeziona infatti attraverso il pagamento del premio, che può essere effettuato in seguito agli accertamenti di veridicità e anti frode che tutte le compagnie sono tenute a effettuare.



Insurtech: quali vantaggi nella stipula di una polizza online?



L'insurtech consente di esplorare nuove modalità operative, molto distanti da quelle tradizionali. Con un'assicurazione digitale è infatti possibile gestire tutti gli aspetti della polizza nella più completa autonomia: un aspetto che permette di fruire di un servizio disponibile anche in mobilità, ma soprattutto capace di garantire la massima riservatezza.

È così che, dalla consultazione documentale e contrattualistica alla scadenza, fino alle operazioni di rinnovo, ogni processo può essere eseguito dalla propria area utente, senza dover sottostare a procedure che vincolino a richiedere il supporto di un intermediario.

L'aspetto più interessante, però, è la possibilità di denunciare i sinistri in totale autonomia, azzerando tutte quelle tempistiche invece necessarie per effettuare l’operazione sul territorio.

Questo permette di avviare la pratica nell'immediato, inserire immagini, documenti e integrazioni e monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale, con la possibilità di accedere a tutte le informazioni del caso e, all'occorrenza, di fruire dell'assistenza smart di un customer care dedicato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 11:46