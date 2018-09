Sabato 22 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

presenta a Milano. La lectio magistralis del giornalista e nuovo voltosi terrà lunedì 24 settembre alle ore 18.30 a Segrate (Mi) presso la nuova sede della multinazionale Varian Milano 20 settembre 2018. Roberto Giacobbo è in partenza il 30 ottobre con la sua nuova trasmissione divulgativa e di informazione “Freedom - Oltre il confine” su Rete 4.La serata è promossa da, leader mondiale nelle tecnologie di ultima generazione per la radioterapia che inaugura l’apertura dei suoi nuovi uffici a Milano e rafforza la presenza offrendo il proprio contributo allo sviluppo dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Giacobbo terrà una lectio magistralis toccando i momenti chiave che hanno caratterizzato l’evoluzione scientifica, in una linea temporale che abbraccerà l’antico Egitto fino agli studi anatomici condotti da Leonardo Da Vinci, Galileo e la scienziata, premio Nobel per la fisica.L’intervento traccerà infine quello che è il futuro dellaattraverso le cure all’avanguardia offerte dalla radioterapia. In esclusiva per “La Notte della Scienza”, Giacobbo indagherà sui misteri che si celano dietro il Cenacolo di Leonardo Da Vinci proprio in occasione dei 500 anni dalla morte dell’artista. “Siamo orgogliosi di avere con noi uno dei più importanti divulgatori scientifici della televisione italiana per inaugurare la nostra nuova sede italiana.Roberto Giacobbo regalerà ai nostri ospitifino alle più recenti scoperte in tema di cura oncologica. Il progresso dell’innovazione e della scienza è al servizio dell’uomo. Varian in Italia ha da sempre implementato nuovi servizi che migliorano sensibilmente le pratiche di cura dei tumori, riducendo l’invasività dei trattamenti e incrementando le performance cliniche.”, dichiara Roberto Biscaldi, Amministratore Delegato di Varian. Saranno presenti all’evento le istituzioni politiche regionali e nazionali, i membri del board di Varian, rappresentanti delle associazioni.