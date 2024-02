Zaccaria Belatik, chi era il 19enne morto a Bergamo: è stato travolto da un bus. «Aveva appena trovato lavoro»

Bergamo, dramma questa mattina in piazzale Marconi, crocevia del trasporto pubblico e sede delle stazioni ferroviaria, bus e tram. Un ragazzo di 19 anni, Zaccaria Belatik, nato in Italia da genitori marocchini e che abitava a Brembate, sempre nella Bergamasca, è morto travolto da un autobus di linea, lo stesso che avrebbe voluto prendere con due amici per raggiungere un'altra zona di Bergamo, il quartiere di Borgo Palazzo, per fare colazione.