Ubaldo Manuali, dal tribunale (per le accuse di violenze sessuali) al cameo nella fiction Rai "Mameli": tutto nello stesso giorno

Dal tribunale, per l'accusa di violenza sessuale, alla tv, nella fiction Rai "Mameli". Il tutto nello stesso giorno. Il protagonista della paradossale vicenda è Ubaldo Manuali, il netturbino di Riano accusato di violenza sessuale plurima. Lo scorso 14 febbraio, si è ritrovato in tribunale a Viterbo, di fronte alle donne che avrebbe violentato, mentre la sera il suo volto appariva tra le comparse della serie tv "Mameli".

Oltre a recitare come comparsa, Ubaldo Manuali era noto anche come cantante di karaoke, ma è stata la sua somiglianza con Keanu Reeves a renderlo popolare sui social media, dove usava questa immagine per adescare le sue vittime, scrive Repubblica.