Temporale a Roma in arrivo, scatta l'allerta meteo: dove e quando colpirà. Le previsioni meteo

Allerta meteo nel Lazio per il maltempo. Temporali, anche a carattere intenso, in arrivo. Tra le zone a rischio c'è anche Roma. Le previsioni non promettono nulla di buono. E se le temperature rimangono ancora alte per la stagione, le piogge continuano invece a cadere copiosamente. Spesso con carattere improvviso, tanto da essere arrivati a definirle "bombe d'acqua". Un linguaggio da guerra, visto il carattere "esplosivo" di come si manifestano e spesso, anche, i danni che arrecano. Vediamo quindi quando sono previste (e dove) le precipitazioni sulla Capitale per la seconda settimana di novembre.