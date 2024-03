Maltempo a Roma, grandinata in centro: «Tempo instabile fino a metà mese». Le previsioni sulla Capitale

Pioggia e grandine a Roma. Per il momento il maltempo è confinato nelle zone nord e centrale della Capitale (grandine nel quadrante orientale) ma la perturbazione si estenderà sia a livello geografico che temporale. Registrate anche forti raffiche di vento. A mezzogiorno il meteo si è ristabilito, il cielo si è riaperto lasciando posto al sole.

Roma, pioggia e grandine: instabilità meteo fino a metà mese

Il meteo sta cambiando perché è in arrivo un vortice di aria fredda in discesa dal Nord Europa. Intorno al suo centro ruota un fronte di instabilità che sta impegnando le regioni settentrionali, in particolare il Nordovest e il Friuli VG con rovesci sparsi. Segnalate anche alcune nevicate sull'Appennino settentrionale oltre che su tratti delle Alpi occidentali.

Al Centro inizialmente instabile in Toscana con piogge e rovesci anche temporaleschi, in estensione in giornata a Umbria, Marche e Abruzzo, maggiori schiarite sul Lazio, specie costiero. Fenomeni nevosi sulle aree appenniniche dai 1000m circa. Al Sud qualche pioggia al mattino sulle aree tirreniche peninsulari, in attenuazione in giornata con temporanee schiarite, ma in serata di nuovo qualche pioggia su Campania e alta Calabria tirrenica. Altrove condizioni più soleggiate e asciutte, salvo un po' di variabilità diurna in Puglia. Temperature in calo al Centro-Nord.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 14:55

