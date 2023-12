Superenalotto, estrazione di lunedì 18 dicembre 2023: numeri vincenti e quote

Superenalotto, l'estrazione di oggi lunedì 18 dicembre 2023. La data è insolita: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha anticipato l'estrazione del concorso n.175 del SuperEnalotto di martedì 19 dicembre 2023, a oggi lunedì 18 dicembre. Lotto e 10eLotto sono invece confermati per martedì 19. In diretta dalle ore 20, su leggo.it potete verificare in tempo reale tutti i numeri vincenti dell'estrazione di stasera del SuperEnalotto con numero Jolly, Superstar e relative quote.