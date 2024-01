Sparatoria a Corviale, colpi d'arma da fuoco in strada: morto un 33enne italiano. Indaga l'Antimafia

Un morto e un ferito. Spari in strada lunedì sera 15 gennaio alla periferia di Roma. Diversi i colpi esplosi poco dopo le 19.30 verso due uomini che si trovavano in quel momento lungo la via. Uno è morto, l'altro è rimasto ferito a una gamba. È accaduto a largo Odoardo Tabacchi, nella zona di Corviale, periferia difficile della città. I proiettili sono stati esplosi da un'auto di colore bianco che poi si è data alla fuga.

La vittima

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 per il 33enne romano. L'uomo, centrato al torace, è morto poco dopo. L'altro, invece, un 30enne anche lui romano, è stato ferito a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale San Camillo.