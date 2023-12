Sabrina Beccalli, uccisa con una roncola: confermata la condanna a 18 anni e 8 mesi per Alessandro Pasini

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna a 18 anni e 8 mesi di reclusione per Alessandro Pasini, 48 anni, l'assassino di Sabrina Beccalli, 39 anni, mamma di un ragazzino di 15, uccisa tre anni fa a Crema, in provincia di Cremona. Pasini, che dopo il delitto aveva caricato il cadavere su un'auto poi date alle fiamme, era accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere e andrà in carcere.