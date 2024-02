Al ristorante col papà, la bambina di 11 anni mente sulla propria età per pagare meno il conto ma non convince: «Sembra una 22enne»

Molti ristoranti hanno almeno due tipi di menù diversi, vale a dire uno per bambini e uno per gli adulti. Questa divisione è generalmente giustificata dal fatto che i più giovani consumano minori quantità di cibo e non hanno un palato molto raffinato, motivo per cui i piatti che vengono offerti loro hanno sapori e preparazioni semplici: un piatto di pasta al pomodoro, il pollo con le patate e simili. Anche i prezzi, naturalmente, saranno minori dato che minore è il costo degli ingredienti.

Proprio la questione del costo ha spinto qualcuno a "barare" per pagare un conto più leggero. Come? Mentendo, con naturalezza, sulla propria età: un papà ha ripreso la figlia 11enne mentre dice alla cameriera di avere solo 8 anni. La clip ha raccolto in poco tempo oltre 3 milioni di visualizzazioni e gli utenti hanno lodato la performance della bambina anche se credono sembri molto più grande.